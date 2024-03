Olivia Rodrigo è Miss Right Now nel nuovo video di ‘Obsessed’

A quasi sette mesi di distanza dalla pubblicazione del suo secondo album, Guts, Olivia Rodrigo è tornata con il quarto videoclip estratto dall’album. A diventare singolo – dopo Vampire, Bad Idea Right? e Get Him Back! – è il turno di Obsessed, traccia che ben rappresenta in pieno il suono pop-rock e l’estetica tardo-adolescenziale e (auto)ironica dell’artista americana.

Il video arriva ad un mese dall’inizio del Guts World Tour che sta vedendo Olivia Rodrigo impegnata in una serie di arene negli States prima di raggiungere Canada e Europa (in Italia l’9 giugno a Bologna) e terminare con quattro date al Kia Forum di Inglewood a metà agosto.

Diretto da Mitch Ryan, il video vede Olivia Rodrigo premiare una serie di reginette di bellezza che indossano delle fasce con su scritto frasi come “Miss l’ho mandato in terapia”, “Miss pensavo di essere speciale”, “Miss focalizzata sulla mia carriera”. Olivia Rodrigo, l’unica di nero vestita, indossa invece quella di “Miss Right Now”.

Il video: