Alanis Morissette, Olivia Rodrigo, Stevie Wonder e molti altri si uniscono al cast del FireAid

Alanis Morissette, Anderson .Paak, Dawes, Graham Nash, John Fogerty, Olivia Rodrigo, Peso Pluma, Stevie Wonder e i Black Crowes. Sono questi i nuovi artisti che si aggiungono al cast stellare di FireAid, il concerto benefinico pensato per raccogliere soldi per le vittime degli incendi di Los Angeles.

Questi nomi si uniranno a quelli già annunciati di Lady Gaga, Billie Eilish con Finneas, Red Hot Chili Peppers, Joni Mitchell, Sting, Green Day, Katy Perry, Lil Baby, Stevie Nicks, Tate McRae, Dave Matthews & John Mayer, Earth, Wind & Fire, Pink, Jelly Roll, Gracie Abrams, Stephen Stills, e la nuova reunion dei No Doubt.

Il concerto si terrà il 30 gennaio a Inglewood in due differenti location, il Kia Forum e l’Intuit Dome, con inizio alle 18. Le due line-up saranno annunciate domani. Sarà possibile ascoltare e vedere il doppio concerto, oltre che negli AMC Theatres statunitensi, anche in streaming su iHeartRadio (che lo trasmetterà a oltre 800 stazioni radio americane), AMC Theatres, Apple Music, Netflix, Paramount+, Prime Video, Max, SiriusXM, SoundCloud, Veeps and YouTube. Durante la diretta sarà lanciata una raccolta fondi. Altre informazioni a questo link ufficiale.