Le 5 migliori performance musicali alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Le Olimpiadi di Parigi sono giunte al termine e stasera sarà il momento della cerimonia di chiusura. Riuscirà l’organizzazione a superare vette come la reunion delle Spice Girls del 2012 o Stevie Wonder che suona Imagine a Atlanta ’96?

Ecco le migliori esibizioni alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi:

Lionel Richie Los Angeles 1984

Lionel Richie a Los Angeles ’84 porta la sua hit All Night Long (All Night) e il risultato è presto ottenuto: chi non avrebbe voluto che quello show fosse durato tutta la notte?

Lionel Richie - Clausura de las Olimpiadas Los Ángeles 1984

Watch this video on YouTube

Stevie Wonder Atlanta 1996

Stevie Wonder accompagnato da un coro per una coverImagine di John Lennon. Basta questo.

Stevie Wonder - Imagine - Live at Atlanta 1996 | Music Monday

Watch this video on YouTube

Kylie Minogue Sydney 2000

Kylie è una delle regine del pop ed è naturale che alle Olimpiadi del suo Paese fosse chiamata a esibirsi. E cosa sceglie la nostra popstar? Una cover di Dancing Queen degli ABBA. Storie di regine.

Kylie Minogue - Dancing Queen @Sydney 2000 Olympics | Music Monday

Watch this video on YouTube

Leona Lewis e Jimmy Page Beijing 2008

Il passaggio simbolico tra Cina 2008 e Londra 2012 è l’esibizione di Whole Lotta Love di Leona Lewis e Jimmy Page alla cerimonia di chiusura di Beijing 2008. E dite poco.

Leona Lewis Whole Lotta Love Aug 24 2008

Watch this video on YouTube

Spice Girls Londra 2012

Nessuna Olimpiade ha regalato così tante performance memorabili come Londra 2012. In una serata di stelle come quella della cerimonia di chiusura, però, a catalizzare tutta l’attenzione è la reunion delle Spice Girls. Finalmente in 5, finalmente assieme, finalmente a Londra. Friendship never ends.