Jimmy Page deve affrontare una nuova causa per ‘Dazed and Confused’

C’è una nuova causa che riguarda Dazed and Confused, il pezzone contenuto nel debutto dei Led Zeppelin.

Com’è noto, si tratta di una canzone di Jake Holmes del 1967, dall’album The Above Ground Sound of Jake Holmes, che gli Zep hanno incluso in una versione fortemente rivisitata nel disco del 1969, con un nuovo testo e una diversa linea vocale.

Nel debutto del gruppo la canzone era accreditata al solo Jimmy Page, che l’aveva sentita quando Holmes aveva aperto per gli Yardbirds al Greenwich Village. Il cantautore ha fatto causa ai Led Zeppelin solo nel 2010. La disputa è stata risolta con un accordo extragiudiziale e l’inserimento del credito “Jimmy Page, inspired by Jake Holmes”.

Ora Holmes ha intentato una nuova causa che non riguarda direttamente i Led Zeppelin, ma Jimmy Page, che suonava il pezzo dal vivo già quando stava negli Yardbirds. In altre parole, Holmes chiede lo stesso riconoscimento anche per le versioni di questi ultimi. A quanto pare lo spunto è stato dato dall’inserimento di una versione degli Yardbirds nel documentario Becoming Led Zeppelin. Quando appare nella versione degli Zep il credito è quello corretto, quando appare nella versione degli Yardbirds è attribuita al solo Page.

Holmes dice di avere inviato una diffida a Page il mese scorso. Non avendo ricevuto risposta, ha deciso di procedere per vie legali. In ballo non c’è solo la versione che si sente in Becoming Led Zeppelin, ma anche altre incluse nelle pubblicazioni d’archivio degli Yardbirds.