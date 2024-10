Alanis Morissette, annunciata una data unica in Italia

Segnatevi la data: 22 giugno 2025. Sarà questa l’unica occasione per vedere Alanis Morissette dal vivo in Italia. Il tour mondiale della musicista canadese si fermerà a Villa Manin, a Codroipo in provincia di Udine, all’interno della rassegna GO!2025&Friends.

Un tour piuttosto lungo che partirà il 21 marzo da Buenos Aires e finirà il 12 luglio in Spagna. Coincidenza vuole che la data italiana sia molto vicina al giorno dell’anniversario dei 30 anni di Jagged Little Pill, il disco di più grande successo di Morissette nonché l’album il cui è contenuta Ironic, che cade il 13 giugno.

Alanis Morissette - Ironic (Official 4K Music Video)

Watch this video on YouTube

Ecco le modalità d’acquisto. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 23 ottobre. A partire dalle ore 9:00 di giovedì 24 ottobre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 09:00 di venerdì 25 ottobre su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e www.eilo.it.