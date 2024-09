Liam Gallagher scatenato su X: «Non vedo l’ora di regalarvi i braccialetti dell’amicizia»

Il profilo X di Liam Gallagher è un luogo meraviglioso. Negli ultimi giorni il cantante degli Oasis ha risposto a moltissimi utenti che gli fanno domande. E dopo aver detto, a chi chiedeva biglietti, che sono avanzati «solo quelli da 100 mila sterline per i posti in ginocchio», Liam è andato avanti.

Un utente, per esempio, ha scritto: «È un po’ buffo come molti vecchi fan uomini degli Oasis siano disgustati dall’idea che i fan si scambino braccialetti dell’amicizia. La mia mascolinità non si sente minacciata da un braccialetto. scambiateli tutti con me». Liam ha risposto: «È buffo che tu lo dica, visto che ho una serie di braccialetti dell’amicizia in uscita. Ho lavorato a questo progetto per molto tempo e non vedevo l’ora di condividerlo con voi ragazzi».

It’s funny you should say this as I have a range of friendship bracelets coming out I’ve bern working on this project for a longtime and I’ve dying to share it with you guys there going to bring us that little bit closer together — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 8, 2024

A quel punto qualcuno gli mostra dei braccialettini dell’amicizia tipo quelli che si trovano ai concerti di Taylor Swift. «Cosa ne pensi, Liam?». «Sono carini».

There cute — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 9, 2024

E poi: «Molto bella la reunion degli Oasis, ma manca un anno al primo show: cosa farete fino ad allora?». «Cose spirituali».

Spiritual things — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 9, 2024

Una fan italiana gli chiede quanto dureranno i concerti: «Quanto potrebbero durare i nuovi spettacoli dal vivo? Due ore intere?». Risposta: «Bella domanda Diana, hai frequentato l’università, sembra proprio che tu abbia frequentato qualche istituto di formazione». Lei continua: «Sì, ho anche una laurea».

Answer to your highly intelligent question is we probably could drag it out for an hour — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 8, 2024

Liam: «La risposta alla tua intelligentissima domanda è che probabilmente potremmo tirarla per le lunghe per un’ora». Subentra un altro utente: «E ci sarà una band di apertura?». Risposta: «Purtroppo sì». «Salterai tra la folla, Liam?» «Entrerò sul palco tipo Gangnam Style, amico».

I’m entering the stage like Gangnam style dude — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 8, 2024

Liam ha anche dato qualche risposta semiseria. Ha più volte replicato che la reunion «non è per una questione di soldi» e dopo i tweet ironici sui biglietti ha scritto che gli dispiace per i fan. Sabato alla domanda su un possibile album degli Oasis, ha risposto «sì, è già finito», ma a chi gli ha chiesto se la reunion avrà un seguito ha replicato un «vedremo lungo la strada». In ogni caso, la stampa prende troppo sul serio i suoi tweet: «Fuck them clowns».

Yep it’s already finished — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 7, 2024

I nuovi Oasis saranno più saggi di quelli vecchi? Saranno più gentili, più miti? «Spero di no. Spero che siano matti in culo». Ma, assicura chi teme che finisca male per gli eccessi, «sarò molto professionale e terrò duro fino alla fine del tour visto che il mio ruolo è il più duro». Solo dopo si concederà uno schiama party.

I’ll be very professional and be holding it down until the tour is over as my gig is the hardest but I’ll defo be having a foam party end of tour — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 8, 2024

Noel non è più un «potato», ma è «devine» e, in un altro tweet, uno «splendido giovane di talento». «La pace ha prevalso» e non vede l’ora di «essere sul palco con lui e di mandagli baci tra una canzone e l’altra».

No he is bloody well not i won’t have a bad word said about that gorgeous talented young man — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 7, 2024

Alla prima data degli Oasis manca tantissimo, ma siamo sicuri che non ci annoieremo.