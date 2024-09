I tweet di Liam Gallagher ai fan degli Oasis in cerca di biglietti sono impagabili

Potevano mancare i tweet di Liam Gallagher sul drammone dei biglietti degli Oasis andati a ruba e/o venduti a prezzi che cambiano durante la transazione? Ovviamente no.

Stamattina Our Kid ha scritto su X: «Gli Oasis sono tornati, non c’è di che, e ho sentito che la loro attitudine fa schifo. Buono a sapersi che certe cose non cambiano mai». Firmato: «LFUCKING x».

A un utente che scrive che «non m’aspettavo che avrebbero sfruttato i fan fino a questo punto, è un vero peccato», Liam ha risposto seccamente «chiudi la bocca».

A un altro che gli chiede che ne pensa la madre Peggy della reunion (c’è chi pensa che sia stata lei a mettere in riga i due figli), Liam ha risposto ironicamente: «È distrutta perché non è riuscita a trovare un biglietto». Ma non potete dargliene uno gratis? «Gratis? Non essere sciocco».

Ma non è che a Liam avanza un biglietto? «Tantissimi, ma sono di quelli costosi, 100 mila sterline per i posti in ginocchio».

Pensavate di ricevere non diciamo delle scuse, ma un po’ di solidarietà da Liam? Eccovi serviti.

Un altro utente gli chiede come si sente. «Compiaciuto. No, scherzo: compiaciuto di brutto. Vi avevo detto che saremo tornati assieme un giorno».