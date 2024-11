Liam Gallagher: «Gli Oasis possono ancora spazzare via buona parte delle band in circolazione»

Nel caso vi chiediate se gli Oasis nel 2025 saranno all’altezza della loro fama, Liam Gallagher ha un paio di cose da dirvi. E le ha dette, ovviamente, su X dove risponde spesso e volentieri alle domande dei fan.

«Ieri» scrive «mi hanno fatto una domanda ridicola: gli Oasis saranno buoni quanto lo erano? Perché certe band quando tornano assieme non lo sono».

La risposta di Liam: «Gli ho detto: ascolta coglionazzo, anche in una giornata no siamo in grado di spazzare via buona parte delle band in circolazione». Quando si dice alzare l’asticella delle aspettative…

Come è noto, il cantante ha fatto più volte riferimento a nuove canzoni per il gruppo scritte da Noel, a volte in tono semiserio, altre volte in modo decisamente trionfante. A un utente che gli chiede se nel tour si ascolteranno pezzi nuovi, Liam ha risposto alcuni giorni fa: «Niente nuove canzoni, lunatics, solo i classici. Voglio vedervi levitare».

Nel frattempo, dopo le date in Europa, nel Nord America e in Australia, gli Oasis hanno annunciato cinque concerti negli stadi in Argentina, Cile e Brasile: il 15 e 16 novembre 2025 a Buenos Aires, il 19 novembre a Santiago, il 22 e 23 novembre a San Paolo.

Got asked a ridiculous question yesterday so are OASIS gonna be as good as you once were because when sone bands get back together there not as good I said listen here you CUNT even on our bad day we’ll still wipe the floor with majority of bands out there BUMBACLART LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) November 10, 2024