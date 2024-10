I New Radicals hanno inciso un inno per Kamala Harris. Si intitola Forward (We’re Not Going Back!) ed è un aggiornamento di Forward, il pezzo pubblicato nel 2012 per sostenere la rielezione di Barak Obama. Scritta da Greg Alexander, Fred Goldring, Danielle Brisebois e Nick Lashley, la canzone è attribuita al Not Silent Collective che oltre ai New Radicals comprende Ne-Yo, Herbie Hancock e altri.

Nel video diretto da Graham Henman appare Jeff Bridges, il poster è disegnato da Shepard Fairey (Obey), che fa parte del collettivo. Scopo: «Esprimersi apertamente e votare con la stessa passione con cui Springsteen ha parlato degli americani che non vogliono cancellare la democrazia».

Qui sotto il video, a questo link il discorso di Springsteen, qui una intervista ad Alexander con la storia della reunion del 2021 dei New Radicals per Biden-Harris.