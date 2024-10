Beyoncé sul palco con Kamala Harris: «Sono qui come madre che si preoccupa dei nostri figli»

Questa volta i rumor erano (in parte) veri: dopo Bruce Springsteen, anche Beyoncé si è presentata a un comizio di Kamala Harris. È successo tutto ieri a Houston, in Texas, dove l’artista è arrivata sul palco accompagnata all’ex compagna di band Kelly Rowland per parlare di fronte a 30 mila persone. Rispetto a quanto si pensava però, Beyoncé non si è esibita in Freedom, la sua canzone utilizzata per la campagna elettorale della Vice Presidente.

«Siamo sull’orlo di un enorme cambiamento. Non sono qui come un personaggio famoso. Non sono qui come politico. Sono qui come madre», ha detto Beyoncé in un discorso durato qualche minuto. «Una madre che si preoccupa del mondo in cui vivono i nostri figli, un mondo in cui abbiamo la libertà di controllare i nostri corpi, un mondo in cui non siamo divisi dal nostro passato o presente o futuro».

«Siamo tutti parte di qualcosa di molto più grande. Dobbiamo votare e abbiamo bisogno di voi», ha aggiunto. «Facciamo così. Signore e signori, date un grande e rumoroso benvenuto in Texas al prossimo presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris».

Trump in un suo comizio ha commentato con ironia: «Biden è addormentato, Kamala invece sta facendo un party con Beyoncé».