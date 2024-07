«Kamala is brat»: le reazioni del mondo della musica e del cinema al ritiro di Biden

Il weekend è finito con la rinuncia – non troppo a sorpresa dopo i rumor degli ultimi giorni – di Joe Biden che da Presidente uscente degli States ha deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni previste per il 5 novembre 2024. Biden, oltre a fare un passo in dietro nella corsa per la riconferma, ha inoltre dato il suo appoggio alla sua VP Kamala Harris.

Ecco alcune reazioni di artisti, attori, registi alla notizia.

La popstar inglese Charli XCX, che oramai da qualche anno risiere negli States, ha incoronato Kamala Harris come regina della Brat summer con un semplice «Kamala è brat». In tutta risposta la pagina X della vice presidente ha cambiato il proprio banner con la scritta “Kamala HQ” con la grafica di Brat.

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024

Cher ha parlato invece del suo amore per Biden, nato nel 2008 quando i due si conobbero, con la speranza che i democratici possano «pensare fuori da ogni schema» per la nuova candidatura.

In my heart im tortured, Because I Don’t believe the Democrats Can win the Presidency With”Pres Biden” “Joe”whom I’ve Loved since we met in 2008.I

Campaigned for him I believe ITS TIME 2 PASS THE BATON. TIME 4 DEMS 2 THINK “ WAY” OUTSIDE THE BOX. MAYBE EVEN A SPLIT TICKET — Cher (@cher) July 21, 2024

Parole al burro anche da parte di Finneas che postando una foto di lui e sua sorella Billie Eilish alla Casa Bianca commenta: «Oggi ho visto una persona mettere la gente prima di se stesso e del proprio orgoglio. Provo un enorme rispetto dopo questa scelta».

Anche John Legend ha omaggiato la presidenza Biden: «Per la prima volta nella vita ho visto un Presidente che ha portato davvero molti progressi. E sono grato dell’eleganza e del patriottismo con cui ha deciso di fare un passo indietro per il bene del Paese».

Stesso discorso per Barbra Streisand che ha elogiato Biden per aver difeso la democrazia così come Shonda Rhimes.

Joe Biden will go down in history as a man who accomplished significant achievements in his 4 year term. We should be grateful for his upholding of our democracy. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) July 21, 2024

Ariana Grande nelle sue storie Instagram ha ricondiviso il post in cui Biden propone Kamala Harris come candidata alla presidenza con un link per registrarsi al voto.

Cardi B, naturalmente, è riuscita a trovare il modo di elogiarsi anche qui. «Andiamo! Ve l’avevo detto che Kamala sarebbe stata la candidata. Smettetela di prendervi gioco di me», ha scritto postando un suo precedente video con la propria opinione su Biden e Trump.

AHAHAHAHA LETS GOOOOO I TOLD YALLL KAMALA WAS SUPPOSED TO BE THE 2024 candidate…..STOP FCKIN PLAYIN WITH ME !!!!!!! https://t.co/IAJO5yo79r — Cardi B (@iamcardib) July 21, 2024

Lizzo, ripostando la notizia della rinuncia di Biden, sintetizza così: «Viviamo in un periodo storico che non ha precedenti».

Mentre Lil Nas ha taggato Kamala Harris con un commento piuttosto amichevole: «Lock in lil bro!».

Anche Demi Lovato è dalla parte di Kamala: «Let’s do this!»

«Un’altra volta in cui una sorella deve arrivare a salvarci» è il punto di vista di Spike Lee.

Rob Reiner ha voluto sottolineare «la mancanza di egoismo e il rispetto per la Costituzione» di Biden, Ellen DeGeneres si è detta «grata per quanto», Julia Louis-Dreyfus ha ringraziato «per la straordinaria leadership«.

Joe Biden is a man of the highest character. He has tirelessly and effectively served US for over 50 years. He has shown what real leadership is all about. Selfless with a deep respect for our Constitution and the Rule of Law. Thank you, Joe. Now let’s kick the Criminal’s ass. — Rob Reiner (@robreiner) July 21, 2024

Mark Ruffalo è carico: «Ok, ora sappiamo cosa fare».

Okay everybody, now we have our marching orders and time to hit the trail running. No to Trump/Vance. No to the right-wing Christian religious takeover of our nation. Nothing wrong with Christianity; just shouldn’t be running a nation birthed from freedom of religion.… https://t.co/cqk0fRLWPA — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 21, 2024

Come lui anche Ricky Martin, John Cryer e Mandy Moore.

We have 90 days President Harris Let’s do this. https://t.co/Nv5RT0WBrN — Jon Cryer (@MrJonCryer) July 21, 2024

«Donne, minoranze, comunità LGBTQIA+. Con Kamala Harris possiamo avere una voce», il commento di Jamie Lee Curtis.

Lo sceneggiatore Aaron Sorkin si è invece fatto prestare un profilo da un amico per Twittare il suo entusiasmo per Kamala.

Barack Obama ha definito Biden: «Un amico, un compagno di lavoro, un patriota di alto livello».