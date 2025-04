Barbra Streisand pubblica il nuovo album di duetti ‘The Secret Of Life’

Il 27 giugno uscirà The Secret Of Life: Partners, Volume Two, nuovo album di duetti di Barbra Streisand.

Per questo nuovo progetto di duetti, Streisand ha collaborato molti nomi internazionali, per un totale di 11 imperdibili. L’album è l’attesissima seconda parte della sua raccolta Partners, uscita nel 2014.

Tra le collaborazioni Paul McCartney, Bob Dylan, James Taylor, Sting, Hozier, Sam Smith, Seal e Josh Groban, la star del country Tim McGraw, la voce jazz di Laufey e un trio d’eccezione, composto dall’unione delle voci uniche di Streisand, Mariah Carey e Ariana Grande.

«Ho sempre adorato cantare insieme ad artisti pieni di talento. Sono per me di ispirazione in modi diversi e unici…e rendono il nostro tempo insieme in studio un momento di gioia. Il mio nuovo album mi ha dato la possibilità di lavorare e suonare con alcuni dei miei vecchi amici, colleghi e nuovi artisti. Li ammiro tutti… e spero che vi piacerà ascoltare le nostre collaborazioni quanto a me è piaciuto registrarle insieme a loro» dice Streisand.

Cover e tracklist:

1. THE FIRST TIME EVER I SAW YOUR FACE with Hozier

2. MY VALENTINE with Paul McCartney

3. TO LOSE YOU AGAIN with Sam Smith

4. THE VERY THOUGHT OF YOU with Bob Dylan

5. LETTER TO MY 13 YEAR OLD SELF with Laufey

6. ONE HEART, ONE VOICE with Mariah Carey & Ariana Grande

7. I LOVE US with Tim McGraw

8. SECRET O’ LIFE with James Taylor

9. FRAGILE with Sting

10. WHERE DO I GO FROM YOU? with Josh Groban

11. LOVE WILL SURVIVE with Seal