Charli XCX sarà la protagonista del prossimo film di Takashi Miike

Charli XCX sarà la protagonista del prossimo film (ancora senza titolo) del regista horror giapponese Takashi Miike.

Secondo Variety, la pop star sarà la protagonista e produttrice del progetto, il secondo sotto la sua nuova etichetta Studio365. Anche se non ci sono ancora dettagli sulla trama, Miike è noto per i suoi lavori ad alto tasso di violenza, tra cui Audition del 1999 e Ichi the Killer del 2001, quindi è probabile che si tratti di un film horror. La sceneggiatura è affidata a Ross Evans.

Negli ultimi anni, Charli XCX si è concentrata sia sulla musica che sulla recitazione. La cantante di Brat produce e interpreta anche nel prossimo film di A24, The Moment, del regista Aidan Zamiri. Charli ha sviluppato l’idea originale su cui si basa il film, che è stata adattata in una sceneggiatura da Zamiri e Bertie Brandes.

La cantante apparirà in diversi altri lungometraggi, tra cui 100 Nights of Hero di Julia Jackman al fianco di Nicholas Galitzine ed Emma Corrin e I Want Your Sex di Gregg Araki con Olivia Wilde. La scorsa estate ha girato il film Erupcja, diretto da Pete Ohs, in Polonia.

“Il modo in cui [Ohs] parlava della realizzazione dei suoi film mi è sembrato simile a quello di realizzare un album e anche l’incontro casuale ha rispecchiato la natura colloquiale e spontanea del suo modo di fare cinema”, ha detto Charli XCX. “I nostri processi si sono in qualche modo collegati e ci è sembrato giusto ed entusiasmante intraprendere una sorta di collaborazione”.

Ohs ha aggiunto: “Charli è un’attrice eccellente. È una performer. Sa cosa significa avere una telecamera puntata su di sé. Sa come comunicare attraverso modi diversi, che sia con il linguaggio del corpo, la voce o le espressioni facciali”.

Charli XCX in passato si è dedicata esclusivamente a ruoli di doppiaggio. Ha doppiato Willow in Angry Birds – Il film nel 2016 e Kitty in Pupazzi alla riscossa nel 2019. Il suo ultimo impegno cinematografico è stato con Bottoms, a cui ha lavorato come compositrice insieme a Leo Birenberg.

