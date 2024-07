Boom di stream per ‘Freedom’ di Beyoncé dopo che Kamala Harris l’ha scelta come inno della sua campagna

Politica

Kamala col suo nome: quando ci siamo accorti che esiste anche il vicepresidente degli Stati Uniti

Dalle polemiche sul come rivolgersi a lei (Harris, per alcuni, non è incisivo) a quelle sulla cover «troppo informale» di ‘Vogue’. Una sola cosa mette tutti d’accordo: la vice di Joe Biden è arrivata per restare