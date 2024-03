‘Murder On The Dancefloor’ avrebbe potuto essere il singolo di debutto dei New Radicals

Nel multiverso esiste una realtà dove Murder On The Dancefloor non è cantata da Sophie Ellis-Bextor bensì da un gruppo icona degli anni ’90, i New Radicals.

Gregg Alexander, leader della band, in quegli anni infatti è stato anche un celebre autore e produttore che ha collaborato con Santana, Enrique Iglesias, Texas, Geri Halliwell, S Club 7, Melanie C, Hanson, Ronan Keating. Alexander è anche co-autore e co-autore di Murder On The Dancefloor che, per un attimo, ha rischiato di essere il primo singolo proprio dei New Radicals.

Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor

«Ho quasi tirato una monetina tra i due brani» ha commentato Alexander in un’intervista al Guardian facendo riferimento a Murder On The Dancefloor e You Get What You Give, hit di enorme successo della sua band. «Murder era una bomba ma You Get What You Give era una capolavoro, c’era tutto ciò che volevo dire in 5 minuti».

«Murder era un pezzo che volevo comunque far sentire al mondo e quando ho incontrato Sophie abbiamo iniziato questo viaggio creativo insieme e la canzone è diventata un successo».

La demo di Murder On The Dancefloor cantata da Gregg Alexander si può ascoltare qui.