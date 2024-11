La notte di Kamala Harris con Lady Gaga, Katy Perry e Oprah

La vicepresidente Kamala Harris ha pronunciato il suo ultimo appello elettorale in Pennsylvania, precisamente a Philadelphia. All’evento hanno partecipato molte star che si sono presentate sul palco per parlare ed esibirsi a sostegno del candidato democratico alla presidenza. Tra loro Lady Gaga, Ricky Martin, will.i.am, Fat Joe, the Roots e Oprah.

Il sostegno ad Harris si è esteso anche a diverse città del Paese: Katy Perry, Jon Bon Jovi, Christina Aguilera, War and Treaty, Andra Day e altri si sono esibiti ai comizi di Harris a Pittsburgh, Detroit, Las Vegas, Atlanta e Milwaukee.

A Philadelphia, Gaga ha cantato una toccante interpretazione di God Bless America al pianoforte. «Oggi ho nel mio cuore tutte le donne tenaci che mi hanno reso quella che sono», ha detto. «Ho votato per qualcuno che sarà un presidente per tutti gli americani». La star è tornata alla fine della serata per cantare Edge of Glory.

Lady Gaga at Kamala Harris rally in Philadelphia tonight at midnight singing “The Edge of Glory” stripped down. [part 2]#KamalaHarris #LadyGaga pic.twitter.com/V87W8r8Mag — doug (@mylifeIMO) November 5, 2024

In seguito è apparsa Oprah, accompagnata da 10 nuovi elettori, alcuni dei quali hanno spiegato perché avevano scelto di esprimere il loro voto. «Stiamo votando per la guarigione anziché per l’odio», ha esortato Oprah. «Credo che se io, voi e gli elettori che vedete sul palco ci presenteremo domani per il nostro Paese, se risponderemo a quella chiamata che il Presidente Kennedy ha fatto più di sei decenni fa, allora avremo il potere di scegliere un leader che ci vede e che farà del suo meglio per tutti noi».

.@Oprah: Deciding not to decide is a vote to let other people control your future. If we show up for our country tomorrow, then we have the power to choose a leader who sees us. Kamala Harris will do her mighty best to serve all of us pic.twitter.com/pIDnA63zyo — Kamala HQ (@KamalaHQ) November 5, 2024

«Il vicepresidente si è impegnato a ripristinare le libertà in tutto il Paese, a unificare il Paese al di là delle linee di partito e a combattere per un futuro di libertà, opportunità e dignità per tutti gli americani».

Per l’ultima volta prima del giorno delle elezioni, Harris ha fatto appello agli americani che guardavano. «Crediamo nella libertà?», ha insistito. «Crediamo nelle opportunità? Crediamo nella promessa dell’America e siamo pronti a combattere per essa?», ha continuato Harris, prima di dichiarare: «E quando combattiamo, vinciamo!»

Durante la serata Ricky Martin ha sottolineato il potere del voto delle persone latine, dopo aver detto a Rolling Stone che i latinoamericani sarebbero stati decisivi in queste elezioni. La popstar ha cantato successi come Livin’ la vida loca e La Copa de la Vida, incoraggiando la folla a «votare per aiutare la nostra democrazia».

Yaaaaaaaaaasssssss!!!! Ricky Martin performed at VP Kamala Harris' rally in Philadelphia, PA! He brought the heat! Bro hasn't aged and he can still singggggg and dance!!! pic.twitter.com/C842JRGI8K — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) November 5, 2024

Prima di concludere la serata a Philly, la vicepresidente è apparsa dall’altra parte dello stato a Pittsburgh, dove è stata raggiunta da Katy Perry. Dopo il discorso, Perry ha eseguito Dark Horse e Part of Me.

.@KatyPerry endorses Kamala Harris: "Four years ago, I became a mother… She is the reason I am voting for Kamala Harris. I know she will protect my daughter's future and your children's future" pic.twitter.com/P0hVeUnUuz — Kamala HQ (@KamalaHQ) November 5, 2024

«Quattro anni fa sono diventata madre. La decisione migliore che abbia mai preso. Orlando e io abbiamo accolto nostra figlia Daisy ed è per questo che voterò per Kamala Harris», ha detto Perry sul palco. «[Lei] proteggerà i diritti delle donne di prendere decisioni sul proprio corpo. So che proteggerà il futuro di mia figlia e il futuro delle nostre famiglie. Rendiamo Kamala Harris il prossimo presidente degli Stati Uniti».

Perry ha concluso la sua esibizione con un medley di Greatest Love of All di Whitney Houston e del suo successo Firework, prima di dire con entusiasmo al microfono: «Non torneremo indietro».

Da parte sua, il governatore del Minnesota Tim Walz ha concentrato i suoi sforzi su Michigan e Wisconsin, dove ha parlato di fronte a folle gremite di sostenitori. Il raduno di Detroit ha visto anche Jon Bon Jovi e i War and Treaty, che hanno fatto campagna per i democratici nel weekend.

«Domani avremo l’opportunità di guidare questo paese per le generazioni a venire», ha detto il candidata vicepresidente di Milwaukee, aggiungendo: «Devo dirvi che una delle cose migliori di tutto questo è che [Kamala] ha riportato la gioia nella politica».

Christina Aguilera ha invece scaldato la folla a Las Vegas, dove anche Eva Longoria è salita sul palco per un discorso. «Sono qui in onore delle persone che hanno combattuto per darci il privilegio di essere ascoltati. Alziamo la voce e votiamo per la libertà!» ha ruggito Aguilera al pubblico prima di lanciarsi in una potente interpretazione di Fighter.

Christina Aguilera performs “Fighter” at Kamala Harris' campaign rally in Las Vegas. pic.twitter.com/CzKSEiiROy — Pop Crave (@PopCrave) November 5, 2024

I raduni fanno parte di una spinta finale della campagna Harris-Walz per attivare gli elettori negli stati chiave in bilico in tutto il paese. Un nuovo sondaggio del New York Times ha mostrato che Trump e Harris sono testa a testa.