Katy Perry andrà nello spazio a bordo di un razzo suborbitale di Jeff Bezos

Katy Perry andrà nello spazio. Non è un videoclip, ma il progetto annunciato da Blue Origin, società di voli spaziali di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon.

La popstar salirà a bordo del razzo New Shepard come parte di un equipaggio tutto femminile composto anche da Lauren Sánchez (fidanzata di Bezos), Gayle King (presentatrice della CBS), Aisha Bowe (ex scienziata Nasa), Amanda Nguyen (attivista), Kerianne Flynn (produttrice cinematografica).

Secondo un comunicato di Blue Origin, sarà il primo volo spaziale interamente femminile dopo quello in solitaria dell’astronauta sovietica Valentina Tereshkova del 1963.

«Se qualcuno m’avesse detto che un giorno avrei fatto parte del primo equipaggio spaziale interamente femminile… ci avrei creduto. Nulla era al di là dell’immaginazione che avevo da bambina», ha detto Perry a Newsweek.

La missione chiamata NS-31 è l’undicesima con a bordo esseri umani della navicella suborbitale riutilizzabile New Shepard, che finora ha portato nello spazio 52 persone. Il volo a bordo della capsula, che è priva di pilota e controllata da computer, dura circa una dozzina di minuti. Non entra in orbita, ma supera la linea di Kármán che, a circa 100 chilometri di altitudine, segna convenzionalmente il confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio.

Non è per ora prevista una data precisa, ma se il volo dovesse avvenire in primavera come annunciato, dovrebbe essere lanciato prima del tour che terrà impegnata Perry tra il 23 aprile e l’11 novembre (il 2 novembre si esibirà in Italia, alla Unipol Arena di Bologna).

L’era del turismo spaziale è iniziata da tempo e Perry non è certo la prima celebrità a salire su un razzo di Bezos, che ha cominciato a lanciare voli suborbitali nel 2021. Prima di lei l’hanno fatto tra gli altri William Shatner (il capitano Kirk di Star Trek) e Michael Strahan (uno dei presentatori di Good Morning America).