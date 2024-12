È morto Slim Dunlap, chitarrista dei Replacements

Bob “Slim” Dunlap, l’amato “sostituto” che si unì ai Replacements nel 1987, è morto all’età di 73 anni.

Come riporta il Minnesota Star Tribune, la morte del musicista è stata conferma dalla famiglia con un comunicato. «Bob è morto quest’oggi alle 12:48, a casa, circondato dalla famiglia. Gli abbiamo fatto ascoltare il suo CD Live at the Turf Club (‘Thank You Dancers!). Ci ha lasciati poco dopo aver ascoltato la sua versione di Hillbilly Heaven, davvero toccante», si legge nel comunicato. «Nell’ultima settimana il suo stato di saluto è peggiorato a causa di alcune complicazioni dovute a un ictus».

Nel 2012 Dunlap, che ha suonato la chitarra nei Replacements dal 1987 al 1991, è stato colpito da un grave ictus. Parte fondamentale della stabilizzazione della band dopo la partenza del chitarrista fondatore Bob Stinson, Dunlap ha partecipato agli ultimi due album del gruppo, Don’t Tell a Soul del 1989 e All Shook Down, pubblicato l’anno successivo. Durante questo periodo, Dunlap è diventato una figura molto amata nella scena musicale del Minnesota.

Dopo lo scioglimento del gruppo nel 1991, Dunlap ha pubblicato due album da solista. Il primo, The Old New Me, ha debuttato nel 1993 con Twin/Tone, l’etichetta di Minneapolis che ha pubblicato i primi album dei Replacements. Nel 2020 ha pubblicato l’album dal vivo Thank You Dancers!, contenente musica registrata al Turf Club di St. Paul nel 2002.

Bruce Springsteen ha elogiato il lavoro di Dunlap in un’intervista del 2014 a NPR. «Slim Dunlap è fantastico. Faceva parte dei Replacements e ha fatto due favolosi dischi rock che sono davvero pieni di anima e bellezza», ha dichiarato il Boss. «Spero di avere la possibilità di incidere una delle sue canzoni. Ascoltatevi i due dischi di Slim Dunlap perché sono solo dei bellissimi dischi di rock ‘n’ roll. Li trovo profondamente toccanti».

L’ictus che ha colpito Dunlap nel 2012 ha lasciato l’artista paralizzato. L’anno successivo, i Replacements si riunirono per pubblicare Songs for Slim, un EP di cinque canzoni di beneficenza per il chitarrista. All’epoca, si trattava della prima nuova registrazione del gruppo in 23 anni e includeva due canzoni di Dunlap; i guadagni dalla vendita dell’EP sono serviti per raccogliere fondi per le cure mediche del loro ex compagno di band.

«È entrato e uscito dall’ospedale forse 40 volte», ha detto in seguito il frontman della band Paul Westerberg a Rolling Stone. «Stavamo parlando con Slim quando era in ospedale», ha raccontato Westerberg. «E io gli ho chiesto: “Dovremmo suonare?”. E lui ha risposto: “Sì, suoniamo!».

Da Rolling Stone US.