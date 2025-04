Il batterista dei New Pornographers è stato arrestato per pedopornografia

Joe Seiders, il batterista dei New Pornographers, è stato arrestato per possesso di materiale pedopornografico. La notizia arriva da una comunicazione del dipartimento dello sceriffo della contea di Riverside, negli Stati Uniti.

Un portavoce della band ha dichiarato a Pitchfork: «Tutti i membri della band sono assolutamente scioccati, inorriditi e devastati dalla notizia delle accuse contro Joe Seiders. Abbiamo immediatamente interrotto ogni legame con lui. I nostri pensieri vanno a tutti coloro che sono stati colpiti dalle sue azioni».

Secondo il comunicato stampa, gli agenti di polizia sono stati inviati a indagare su «un episodio sospetto» a Palm Desert, in California, il 7 aprile. All’arrivo, un bambino di 11 anni ha detto agli agenti che «uno sconosciuto lo aveva registrato con un cellulare mentre stava usando la toilette del luogo». Secondo Pitchfork, che ha esaminato i registri online, l’incidente è avvenuto in un ristorante Chick-fil-A nella Coachella Valley.

La polizia è intervenuta due giorni dopo per un altro incidente nello stesso locale. Un dipendente ha riferito agli agenti che «un uomo entrava e usciva dalla toilette con ragazzi minorenni». Gli agenti hanno identificato il sospetto come Seiders, 44 anni, e lo hanno preso in custodia.

A Seiders sono stati notificati mandati di perquisizione per la sua residenza, il suo veicolo e il suo cellulare. Secondo il rapporto, sono state trovate prove che lo coinvolgono nei due incidenti denunciati e in altri reati, tra cui il possesso di materiale pedopornografico. L’uomo è stato rinchiuso nel centro di detenzione John Benoit di Indio per possesso di materiale pedopornografico, molestie/omaggio a un bambino, invasione della privacy e tentata invasione della privacy.

Secondo Pitchfork, dovrà comparire in tribunale il 22 aprile.

Da Rolling Stone US.