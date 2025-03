Bruce Springsteen, Flea e molti altri hanno omaggiato Patti Smith in concerto: i video

Ieri alla Carnegie Hall di New York si è tenuto un concerto tributo a Patti Smith. La serata, chiamata per l’occasione People Have The Power: A Celebration of Patti Smith, ha visto esibirsi una serie di leggende della musica che hanno rivisitato il catalogo della cantautrice.

Tra i momenti centrali del concerto, il cui 100% dei proventi è stato donato all’educazione musicali dei giovani meno fortunati, c’è stata l’esibizione di Because The Night di Bruce Springstreen con Flea dei Red Hot Chili Peppers e Steve Jordan, batterista dei Rolling Stones, accompagnati dalla band della serata condotta da Tony Shanahan, membro della band di Patti Smith.

Bruce Springsteen-“Because the Night” Patti Smith tribute, Carnegie Hall, New York, NY 3/26/2025

Sul palco, durante la serata, si sono esibiti anche Kim Gordon, Michael Stipe, Matt Berninger dei National, Sharon Van Etten, Ben Harper, Karen O, Angel Olsen, Alison Mosshart dei Kills e anche artisti del cinema come Scarlett Johansson, Jim Jarmusch e Sean Penn. Johnny Depp, ad esempio, si è esibito con Flea e Mosshart in Dancing Barefoot.

Dancing Barefoot by Johnny Depp & Alison Mosshart Patti Smith Tribute Carnegie Hall March 26, 2025

Karen O. - “Gloria” Patti Smith tribute at Carnegie Hall, New York, NY 3/26/2025

La serata è terminata con Patti Smith che ha preso il centro del palcoscenico per cantare Peaceable Kingdom e poi, accompagnata da quasi tutti gli ospiti presenti, People Have The Power.