Classifiche di metà anno: ecco singoli e album più venduti nel nostro paese

Il bilancio del primo semestre 2024 è tutto a favore della musica italiana: la chart Top of the Music by FIMI/GfK dei primi sei mesi dell’anno (week 1-26/2024) conferma infatti la predominanza del repertorio locale, che occupa integralmente le top ten album e singoli.

Con cinque settimane consecutive al primo posto della classifica settimanale, è Icon di Tony Effe a guidare la classifica degli album che completa il podio con I nomi del diavolo di Kid Yugi al secondo posto e La Divina Commedia di Tedua al terzo. Il 95% della Top 20 è di artisti italiani: solo il fenomeno internazionale Taylor Swift riesce a piazzare un titolo (il più recente The tortured poets department) in tredicesima posizione.

Tra i singoli al primo posto c’è Tuta gold di Mahmood, seguito da Geolier con I p’ me, tu p’ te e in terza posizione Annalisa con Sinceramente. Ad eccezione di due titoli, la top ten è occupata da singoli sanremesi: un fenomeno ormai consolidatosi negli ultimi anni, che segna una curva di crescita rispetto al 2023 (dove i brani del Festival in top ten si fermavano a cinque).

Cresce anche la presenza femminile. Se nel primo semestre del 2023 erano 12 le artiste presenti nella Top 100 Album ora sono 15, di cui due in Top 10.