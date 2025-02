Sanremo 2025, 14 canzoni su 20 della classifica ufficiale vengono dal Festival

È stata diffusa la classifica ufficiale italiana dei singoli di questa settimana, la Top of the Music di FIMI. Non sorprendentemente, nella top 10 ci sono nove canzoni provenienti da Sanremo. I pezzi del Festival, che sono stati pubblicati tra martedì e mercoledì, sono 14 tra i primi 20.

Al primo posto c’è Balorda nostalgia di Olly. Seguono Battito di Fedez e Damme ‘na mano di Tony Effe, La cura per me di Giorgia, Incoscienti giovani di Achille Lauro. L’unico pezzo che non viene dal Festival ad essere presente nella top 10 è DTMF di Bad Bunny, che la scorsa settimana era al numero uno.

Gli ultimi pezzi sanremesi ad apparire in classifica sono Pelle diamante di Marcella Bella al numero 83 e Tra le mani un cuore di Massimo Ranieri al 90. Demoni, esclusa da festival e pubblicata da Emis Killa prima dell’inizio di Sanremo, è entrata al numero 80.