Mahmood ha pubblicato ‘Sottomarini’, il brano presentato a Sanremo

È finalmente disponibile Sottomarini, il singolo presentato da Mahmood durante la finale della 75ª edizione del Festival di Sanremo, quando è salito sul palco dell’Ariston dopo aver co-condotto la serata cover al fianco di Carlo Conti e Geppi Cucciari.

Sottomarini è una ballad in si utilizza l’immagine dei sottomarini per raccontare il bisogno di andare oltre la superficie, immergendosi nei ricordi d’infanzia. Sulla copertina, Mahmood bambino indossa una parrucca fucsia. Perché, come dice il testo, «della virilità non me ne fotte un cazzo».

Potete ascoltarla qui:

SOTTOMARINI

Il N.L.D.A. tour torna a maggio nei palazzetti:

17 maggio – Unipol Arena, Bologna

20 maggio – Palazzo dello Sport, Roma

21 maggio – Palapartenope, Napoli

24 maggio – Inalpi Arena, Torino

25 maggio – Unipol Forum, Milano