Tony Effe indagato per una rissa in discoteca

Tony Effe è indagato dalla procura di Tempio Pausania per una rissa avvenuta nell’agosto del 2023 al Santuary, discoteca di Porto Cervo in Costa Smeralda in Sardegna. Gli avvisi di garanzia son stati recapiti al rapper e a altre 7 persone coinvolte.

Il 18 agosto 2023, Tony Effe è stato protagonista di questa rissa avvenuta all’entrata del locale, dove lui e degli amici erano stati respinti dagli addetti alla sicurezza. Si parla di danni al locale e sei feriti. Nonostante nessuno dei coinvolti abbia presentato querela alle forze dell’ordine, i carabinieri di Olbia hanno portato avanti degli accertamenti e notificato a 8 persone l’avviso di chiusura delle indagini preliminari.

Non è la prima volta per Tony Effe che nel 2021 era stato condannato ai servizi sociali per aver preso parte a una rissa rompendo la mandibola a un fan.