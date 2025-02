Tony Effe arrabbiato: «Mi hanno fatto togliere la collana, me ne vado da Sanremo»

«Per me Sanremo finisce oggi». Con questa frase da reality show Tony Effe ha manifestato il suo disappunto, per usare un termine edulcorato, per la scelta degli organizzatori del Festival di vietargli l’utilizzo di una collana durante la sua esibizione di ieri sera. A svelarlo è stato lo stesso cantante ospite di Radio 2: «Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco, Sono arrabbiatissimo. Adesso sono cazzi loro».

Nella sua seconda esibizione sanremese di ieri sera infatti Tony Effe è salito sul palco dell’Ariston senza collana. Una differenza piuttosto evidente, visto il personaggio, rispetto alle foto del look postate sui propri social dove la catena d’oro era in evidenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SOSA 🇮🇹 (@tonyeffebaby777)

Il rapper ha continuato: «Non puoi togliere la collana a Tony Effe, è come se levi l’abbronzatura a Carlo Conti, non è più Carlo Conti. Diresti cos’ha? Qual è il problema?». E ancora: «Per me Sanremo finisce oggi».

Nella conferenza stampa di oggi Marcello Ciannamea, direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai, ha fatta chiarezza sulla motivazione. Le regole prevedono infatti che l’artista non possa «associare immagine, voce, nome o usare la sua notorietà per marchi, loghi, prodotti, ditte o servizi di terzi». Spiegando la norma, è stato poi sottolineato come il discrimine non è solo la presenza del logo in evidenza, ma quanto sono riconoscibili gli oggetti stessi. Per questo motivo la collana è stata ritenuta non idonea per l’esibizione.

Stasera è previsto il duetto tra Tony Effe e Noemi che insieme dovrebbero cantare Tutto il resto è noia di Franco Califano.