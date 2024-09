Tornano MAX3MIN e la cultura dei film “cortissimi”. In apertura la serie di talk ‘Shorts & Chats’

Corto, anzi ristretto, come un espresso ben tirato al bar. Un concentrato di sapore, che rimane a lungo sulle papille e permette di ragionare su ciò che si è visto come in un lampo. Questi sono gli short movie di MAX3MIN, che nel nome contiene la sua missione: creare un festival (e un’occasione culturale) di film di massimo 180 secondi.

La quarta edizione del primo festival di “cortissimi” (ideato dalla scenografa italo-argentina Martina Schmied) si terrà a Milano dal 4 al 6 ottobre, presso il Teatro Fontana e il Centro Socioculturale Stecca 3. Ma se i film sono corti, la strada verso il mese prossimo potrebbe sembrare lunga. Per addolcire l’attesa arriva la serie di incontri gratuiti “Shorts & Chats” in collaborazione con Rolling Stone Italia, con appuntamenti il 19 e il 26 settembre nel capoluogo lombardo. Ogni data, una diversa selezione di cortometraggi sarà introdotta da una diversa chiacchierata.

Si comincia il 19 settembre al Teatro Menotti con una serata del tutto particolare: un sorta di guida introduttiva al mondo MAX3MIN insieme a Vincenzo Rossini, selezionatore del festival e contributor per riviste di settore. I partecipanti potranno poi assistere alla proiezione di una selezione dei migliori corti dell’edizione precedente di MAX3MIN, divisi in due gruppi da 20 minuti circa ciascuno. Si comincia alle 21:00.

Tra i titoli che saranno proiettati anche il vincitore del 2023, The Glazier’s Daughter di Lucía López, dove una ragazza riflette sul proprio tempo da bambina attraverso l’arte. Negli altri titoli troviamo per esempio The Biggest Mistake of Comrade Stalin di Péter Vadócz, cortissimissimo (sotto i due minuti), che presenta al pubblico la particolare cittadina di Gori e il suo strano destino.

Spostandoci in Asia, dal Giappone Komekami Master presenta l’abilità di un buffo protagonista capace di tenere in equilibrio sulle tempie delle sfere rosse. Requiem for Blood viene invece dall’Iran: siamo nel 2023 e, kafkianamente, un uomo riceve una misteriosa telefonata che gli chiede di raggiungere la prigione della città prima della preghiera del mattino.

Il secondo appuntamento, il 26 settembre, sarà invece a Fondazione Il Lazzaretto, e sarà, come un ballo in maschera, a tema: “corti mostruosamente corti”. Prepararsi a essere stupiti, perché se ne potrebbero vedere delle belle. Filo conduttore della serata sarà il concetto di tempo e come ci mettiamo in relazione con esso, quando sembra non passare, non bastare, essere occupato male. Anche qui, naturalmente, le proiezioni la faranno da padrone. Il tutto sarà introdotto da una conversazione tra un rappresentante del Festival e uno della Fondazione che ospiterà la serata.

Tra i titoli che si potranno vedere durante la serata, Fear di Ali Hegazy, documentario egiziano che esplora il nostro rapporto con ciò che temiamo; Hometopia di Xiaoyu Ma, viaggio nel controverso sistema di edilizia popolare britannico raccontato attraverso gli strumenti stilistici di una fiaba per bambini. Ma anche, per esempio, Method in the Madness di Sri Ram Burgula, dove un attore deve registrare un video per un provino. Ma quanti ciak gli saranno necessari per riuscire a piangere? Oppure ancora dall’Italia Nobody, con la regia di Stefano Spolti: che mostra la vita quotidiana di un lavoratore che si autoracconta la propria storia, finché realizza che vendendo la libertà al posto della sicurezza, si ottiene solo instabilità.

Cliff hanger? Be’, sì. Il resto è da scoprire il 19 e il 26 settembre con gli appuntamenti di Shorts & Chats, a Milano. Vi aspettiamo lì.