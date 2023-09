MAX3MIN, guarda in esclusiva il (bellissimo) corto vincitore

Si è chiusa lo scorso weekend la terza edizione di MAX3MIN – Very Short Film Festival, festival di corti di massimo 3 minuti di cui Rolling Stone Italia è media partner ufficiale.

E oggi vi mostriamo in esclusiva il corto vincitore e quello che si è meritato la menzione assegnata dalla redazione di Rolling.

Il Premio per il Miglior Film del Concorso Internazionale, del valore di 3.000 euro, è andato a The Glazier’s Daughter dell’argentina Lucía López, con la seguente motivazione: “Come unire una ricerca formale a una familiare? In soli 3 minuti, il film ci accompagna in un’immersione nel passato personale della regista attraverso rifrazioni, scorci, attimi che restituiscono una memoria viva e prismatica”.

Qui il film vincitore:

La menzione Rolling è stata invece assegnata dalla nostra redazione a Autumn in Summer del tedesco Jonathan Brunner, “per la capacità di unire osservazione etnografica e una padronanza di mezzi sorprendente, e di condensare in pochi minuti documentario, invenzione, ironia e un senso per il cinema già pieno e maturo”.

Lo potete vedere qui: