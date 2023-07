MAX3MIN in tour per un’estate… cortissima

«Like a Beatle (o era Like a Rolling Stone?) poco importa. Noi di MAX3MIN, dopo essere stati un festival solo online nella prima edizione durante il lockdown, ora siamo nel mondo reale, ad appropriarci di Milano come scarafaggi in fuga o rotolando come pietre», commenta Martina Schmied, direttrice artistica e ideatrice di MAX3MIN, il Very Short Film Festival arrivato quest’anno alla terza edizione di cui Rolling Stone Italia è media partner. «Andremo in ogni dove: siamo pronti, prontissimi per entrare nei bar con un palco e cucina, per andare in un vero e proprio cinema sotto le stelle e in una cascina milanese e oltre ancora… forse attraverseremo anche l’Atlantico e navigheremo il Mediterraneo».

Nell’attesa della terza edizione, il festival di cortometraggi dedicato a film della durata di massimo 3 minuti – in programma dall’11 al 17 settembre online oltre a una tre giorni di evento milanese alla Cineteca Milano MIC (15/17 settembre) – si appropria, appunto, di alcuni luoghi della città in cui è nato.

MAX3MIN Short Culture Summer Tour è una serie di appuntamenti estivi a Milano per rendere omaggio alla cultura del corto. Serate a tema con proiezioni di cortometraggi per un vero e proprio elogio alla brevità, un viaggio nel cinema breve e nella contemporaneità sempre più micro, veloce, impaziente e sensibile alle riduzioni di tempo e spazio. Con playlist sempre diverse con il best of delle passate edizioni di MAX3MIN, dall’animazione alla fiction, dal videoclip alla digital art, ma anche documentari, pubblicità e molto altro.

Dopo l’evento il 21 giugno al Nuovo Armenia e quello del 28 giugno a Un locale palco cucina, nel cuore di Piazza Napoli, il terzo è ultimo degli appuntamenti in programma è con i cortometraggi nell’orto mercoledì 12 luglio presso Cascina Martesana, lungo il Naviglio Piccolo. Una serata di cortometraggi adatti a pubblici diversi, dall’animazione alla fiction, dai visual al cinema sperimentale e molto altro ancora: un appuntamento dedicato al cinema corto sotto il cielo estivo di un orto di socialità e condivisione.

Durante gli appuntamenti del Summer Tour sarà aperta la campagna abbonamenti a prezzo speciale per il festival. L’appuntamento è poi a settembre con tutti i film del concorso di MAX3MIN, visibili online dall’11 al 17 settembre, e gli appuntamenti festivalieri in presenza a Milano a partire dal 15 settembre alla Cineteca Milano MIC per una vera e propria festa tra cinema, musica, laboratori e talk. E Rolling Stone sarà in da house.