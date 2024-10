MAX3MIN, al via a Milano il festival dei corti cortissimi

Cosa vuol dire “corto”? Rispondono i “corti cortissimi” di MAX3MIN – Very Short Film Festival, che sono pronti a travolgere Milano. Inizia venerdì 4 ottobre la nuova edizione del festival che per il quarto anno consecutivo proporrà al pubblico del capoluogo lombardo (per poi allargarsi al pubblico globale) una selezione dei migliori cortometraggi da tutto il mondo, con una regola ferrea: non devono avere una durata superiore ai 180 secondi – di questi tempi, un regalo. Un viaggio alla scoperta di nuovi linguaggi cinematografici, ma anche un percorso per riflettere su ciò che oggi significa “short culture“.

In programma dal 4 al 6 ottobre a Milano, e successivamente online per 6 giorni per la numerosa platea internazionale che si è costituita nel corso di questi anni, MAX3MIN è ideato e diretto da Martina Schmied, e proporrà quest’anno tre sezioni competitive e altrettante sezioni tematiche fuori concorso, oltre a talk, incontri, laboratori, imperdibili appuntamenti musicali oltre a due eventi speciali in collaborazione con MUBI.

Oltre ai cortometraggi da 3 minuti, cuore della selezione del festival, nel programma della quarta edizione troverete tante novità “fuori concorso”, per così dire: una sorta di retrospettiva di corti polacchi a cura del Krakow Film Festival; una riflessione sulla Augmented Reality nella sezione Immagina l’inimmaginabile; la realtà virtuale e le esperienze immersive nel programma di Synesthetic Nostalgia; e, infine, i corti diventati di culto delle collezioni Green Porno, Mammas e Seduce Me, diretti e interpretati da Isabella Rossellini e presentati grazie alla nuova partnership con MUBI.

Alla quarta edizione, continua anche il concorso di MAX3MIN, ed evolve la sua ricerca sulla short culture attraverso 48 film in concorso da 26 Paesi, selezionati tra le centinaia di opere ricevute. Tutti i film regolarmente sotto i 3 minuti (e 59 secondi), senza categorie o limiti alcuni, in una rigorosa festa della fluidità di genere cinematografico: cinema del reale, fiction e autofiction, commedie, animazioni, viaggi sperimentali, fantascienza, mockumentary, video poesia, home movies e quest’anno persino un film realizzato con l’Intelligenza artificiale, nuova frontiera su cui si focalizza sempre di più l’attenzione dei nuovi autori.

Ad affiancare la competizione principale, gli altri due concorsi internazionali: ormai consolidato il concorso Next Gen, dedicato ai più giovani, quest’anno con 20 cortometraggi selezionati da 15 Paesi, e la novità di UNfasten Your Seat Belt & Enjoy Your Time, una nuova sezione di concorso realizzata grazie alla Special Partnership con SEA Milan Airports, con 10 film da 8 Paesi che fanno volare il tempo, per ingannare l’attesa in aeroporto.

Il programma prenderà il via venerdì 4 ottobre dalle ore 19:30 con la serata di inaugurazione presentata dallo stand-up comedian Alessandro Ciacci e preceduta da un dj-set a cura di Volume – Libri e dischi. Sabato 5 il festival approderà anche ad Anteo Palazzo del Cinema, dove dalle 19:30 si terrà la cerimonia di premiazione con anche la proiezione dei film vincitori, e poi la chiusura dell’evento milanese domenica 6 tra il Teatro Fontana e Stecca3.

Un programma che va oltre il cinema: se le proiezioni saranno concentrate nella sala liberty del Teatro Fontana, con una giornata in uno dei luoghi simbolo del cinema a Milano ovvero Anteo Palazzo del Cinema dove si terrà anche la cerimonia di premiazione, gli spazi ibridi di Stecca3 ospiteranno anche i laboratori per bambini e i due party del festival in programma sabato 5 (Discosizer con Psycho Mind Transmission ed Enrico Vivaldi) e domenica 6 sera (GodWillSaveUs con i set di Novze, Daria Kras, Asiya).

Da Milano, cuore pulsante dell’evento, MAX3MIN si espanderà poi sul web, dove dal 6 all’11 ottobre saranno disponibili in streaming gratuito worldwide tutti i film dei concorsi, permettendo agli appassionati di cinema di tutto il mondo di accedere a una selezione di opere innovative e sorprendenti.

Qui tutto il programma diviso per sezioni.