È tempo di MAX3MIN 2024: ecco il programma, tra cortometraggi e party speciali

MAX3MIN sta tornando: la quarta edizione del primo festival di “cortissimi” (ideato dalla scenografa italo-argentina Martina Schmied) si terrà a Milano dal 4 al 6 ottobre, presso il Teatro Fontana, il Centro Socioculturale Stecca 3 e Anteo Spazio Cinema. La regola: gli short saranno davvero ristretti, con storie da raccontare in massimo 180 secondi. «Contro la narcolessia del feed, contro la superficialità del content», recita il “manifesto” di quest’anno. Un invito a prestare più attenzione a ciò che guardiamo, anche (anzi, soprattutto) se brevissimo.

Oltre alla tre giorni milanese, che prevede tre sezioni di concorso, tre sezioni non competitive, un focus sull’Intelligenza Artificiale e una serie di eventi collaterali (tra cui talk, laboratori e due party speciali), si affiancherà anche una replica online: dal 6 all’11 ottobre, i film dei concorsi internazionali saranno disponibili in streaming gratuito worldwide sul sito ufficiale del festival.

Le tre sezioni di concorso prevedono un Concorso Internazionale, un Concorso NEXT GEN e una nuova categoria nata dalla Special Partnership con SEA Milan Airports: UNfasten your seat belt & Enjoy your time, che comprenderà 10 film da 8 Paesi capaci di “far volare il tempo”, pensati per intrattenere i passeggeri in attesa di imbarcarsi su un volo.

Per il Concorso Internazionale saranno invece proiettati 48 titoli (selezionati dai più di 1.000 arrivati) provenienti da 26 paesi. In totale 135 minuti di visione e una selezione che oscilla tra passato, presente e futuro. Ma anche tra i generi: documentario d’osservazione, thriller, cinema classico, animazione in stop motion: la pluralità è sempre stata una caratteristica fondamentale della selezione di MAX3MIN, così come la miscellanea dei temi. Dalle tematiche di genere alla militarizzazione dell’infanzia, dall’interruzione di gravidanza alle tematiche ambientali, fino a storie più intime che affrontano tematiche personali, o ancora film più peculiari che filmano il mondo animale o quello degli oggetti.

La sezione NEXT GEN invece ospiterà i migliori corti provenienti dalle scuole di cinema di tutto il mondo, per un totale, quest’anno, di 20 titoli provenienti da 15 paesi – e una durata totale di 49 minuti di visione.

Per quanto riguarda il fuori concorso, anche qui si tratta di tre sezioni: “Immagina l’inimmaginabile” – composta da talk, proiezioni e realtà aumentata per riflettere sui possibili scenari del futuro e della sostenibilità; “Carte Blanche Krakow Film Festival”, selezione di cortometraggi dalla Polonia a cura del Krakow Film Festival, realizzata con il supporto dell’Istituto Polacco di Roma e del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano; e “Synesthetic Nostalgia”, dedicata alle esperienze immersive e alla realtà virtuale.

Novità della quarta edizione è inoltre la partnership con MUBI, che renderà possibile proiettare al festival tre corti scritti, diretti e interpretati da Isabella Rossellini: Green Porno, Mammas e Seduce Me.

Da non perdersi gli appuntamenti con due feste speciali serali, che animeranno il festival presso gli spazi di Stecca3. Sabato sera a partire dalle 22:00 sarà il turno di Discosizer, che animerà la notte insieme a Psycho Mind Transmission ed Enrico Vivaldi. Domenica invece, a partire dalle 19:00, andrà in scena il set targato GodWillSaveUs, giovane collettivo Made in Milano.

Mettetevi comodi: i film stanno per iniziare.