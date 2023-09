MAX3MIN, tutti i vincitori della terza edizione

Si è chiusa alla Cineteca di Milano la terza edizione di MAX3MIN, festival di cortometraggi della durata di massimo 3 minuti.

La giuria internazionale composta da Giacomo Abbruzzese (regista di Disco Boy, vincitore dell’Orso d’argento alla Berlinale 2023), Martina Melilli (regista e artista multidisciplinare), Luca Pacilio (giornalista e curatore), Simone Angelini (fumettista e illustratore) e Lara Casirati (festival strategist, programmer e selezionatrice) ha decretato la Top Five dei migliori titoli della Selezione Ufficiale. Eccola.

1. The Glazier’s Daughter di Lucía López, Argentina

2. Nostalgia del mare di Michele Motzo, Italia

3. Autumn in Summer di Jonathan Brunner, Germania

4. KOMEKAMI Master di Takehiro Nagaoka, Giappone

5. In corpus di Ignacio Rodó, Spagna

Il premio per il miglior film del concorso NEXT GEN, sezione del festival dedicata ai film realizzati dagli studenti delle scuole di cinema, è stato assegnato dal team del festival ucraino LINOLEUM Contemporary Animation and Media Art Festival ed è andato al film Vicky & Xingyu, realizzato da un collettivo di 15 studenti del corso di animazione della University of Southern California.

La terza giuria della casa di produzione Blackball ha selezionato una rosa di film tra cui premiare il miglior cortometraggio in termini di crafting. La giuria ha attribuito il premio del valore di 5.000 euro per la realizzazione di un nuovo cortometraggio a An Infinitely Small Piece di Matteo Motzo. È stata inoltre assegnata dallo Special Partner SEA Milan Airports la Menzione MOVIEing People to the World al film che meglio esprime l’idea di connessione tra le persone: Futuri Aprili di Enrico Bellenghi.

La redazione di Rolling Stone Italia, main media partner del festival, ha assegnato una Menzione Speciale a Autumn in Summer di Jonathan Brunner, “per la capacità di unire osservazione etnografica e una padronanza di mezzi sorprendente, e di condensare in pochi minuti documentario, invenzione, ironia e un senso per il cinema già pieno e maturo”.

Anche il pubblico, sia online che in sala, ha potuto scegliere i suoi film preferiti e assegnare il Premio del pubblico a 3 cortometraggi:

Murashka di Nursultan Nuskabekov e Andrey Baranov

KOMEKAMI Master di Takehiro Nagaoka

Who’s That Shouting at My Door? di Laurier Fourniau

Rolling Stone Italia è stato presente a MAX3MIN 2023 anche con un talk dedicato allo stato del videoclip italiano oggi, moderato da Mattia Carzaniga e con presenti Luca Pacilio, curatore della sezione dedicata ai videoclip del Pesaro Film Festival, e i registi Bianca Peruzzi, che di recente ha collaborato con Meg e Nziria, e Simone Rovellini, tra gli artefici del progetto M¥SS KETA e di recente autore di video per Mahmood e molti altri.