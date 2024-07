Steven Wilson annuncia il suo ‘The Overview Tour 2025’ con due date in Italia

Il musicista e mente dei Porcupine Tree, Steven Wilson, ha annunciato le date italiane del suo atteso The Overview Tour 2025. Il tour vedrà Wilson esibirsi a Milano, presso il Teatro Arcimboldi, sabato 7 giugno, e a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (sala Santa Cecilia), domenica 8 giugno.

The Overview è il titolo del nuovo album solista di Steven Wilson, la cui uscita è prevista per i primi mesi del prossimo anno. Riguardo al tour, Wilson ha dichiarato: «Sono entusiasta di poter annunciare un nuovo tour per il 2025, il mio primo in 7 anni. The Overview Tour sarà un’esperienza audiovisiva basata su una prossima nuova uscita con lo stesso nome: un album a tema spaziale che contiene solo due pezzi molto lunghi. Suonerò anche la musica di The Harmony Codex per la prima volta e le canzoni di tutti i miei dischi precedenti. Sono incredibilmente felice di esibirmi di nuovo con la mia band solista, abbiamo molto tempo perduto da recuperare. Non vedo l’ora di vedervi in ​​quella che sarà una serata epica!».

Dal 28 giugno i biglietti sono disponibili su MC2Live.it e Vivaticket.com. Ecco le date di Steven Wilson in Italia:

Sabato 7 giugno 2025 – Milano, Teatro Arcimboldi

Domenica 8 giugno 2025 – Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (sala Santa Cecilia)