‘Pink Floyd At Pompeii’, in arrivo la versione completa su disco e il film restaurato

L’esibizione dei Pink Floyd del 1971 a Pompei sarà pubblicata per la prima volta su disco in versione ufficiale, completa e rimasterizzata. Pink Floyd At Pompeii MCMLXXII uscirà il 2 maggio su CD, in digitale, in Dolby Atmos e in vinile, con un mix di Steven Wilson.

Non solo: dal 24 al 30 aprile il film del 1971 di Adrian Maben ora ribattezzato Pink Floyd At Pompeii MCMLXXII tornerà in alcuni cinema e IMAX a livello internazionale. Il film è stato restaurato fotogramma per fotogramma dal negativo originale da un team guidato da Lana Topham. «Dal 1994 ho cercato le sfuggenti riprese originali di Pink Floyd At Pompeii, quindi il recente ritrovamento del negativo originale da 35 mm del 1972 è stato un momento molto speciale», ha detto Topham. «La nuova versione restaurata presenta il primo montaggio completo di 90 minuti, combinando il montaggio sorgente di 60 minuti della performance con i segmenti aggiuntivi del documentario degli Abbey Road Studios di poco successivo».

L’audio della nuova versione è stato rimasterizzato digitalmente e mixato da Wilson. «Da quando mio padre mi ha fatto il lavaggio del cervello suonando The Dark Side of the Moon a ripetizione, i Pink Floyd sono stati il mio gruppo preferito. Sono i miei Beatles, profondamente radicati nel mio DNA musicale», ha detto Wilson. «Ho visto per la prima volta Pompeii da una copia sgranata in un cinema locale. Mi ha fatto un’impressione incredibile, con la sua musica rock libera ed esplorativa fatta da quattro musicisti che sembravano incarnare la nozione di intellettuale cool. È stato un onore remixare la colonna sonora per accompagnare l’incredibile restauro del film di Lana Topham, che sembra essere stato girato ieri».

Il mix 2025 di Echoes:

Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII - Echoes - Part 1 - Edit

Ulteriori informazioni sul film a questo link. Qui la copertina e la tracklist del disco.

Lato A

1. “Pompeii Intro”

2. “Echoes – Part 1”

3. “Careful With That Axe, Eugene”

Lato B

1. “A Saucerful of Secrets”

2. “Set the Controls for the Heart of the Sun”

Lato C

1. “One of These Days”

2. “Mademoiselle Nobs”

2. “Echoes – Part 2”

Lato D

1. “Careful With that Axe, Eugene – Alternate take”

2. “A Saucerful of Secrets – Unedited”