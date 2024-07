«Coldplay mezze seghe»: Steven Wilson spiega la storia del cartello che ha mostrato in concerto

Steven Wilson ha spiegato com’è finito a reggere sul palco durante un concerto dei Porcupine Tree un foglio con su scritto “Coldplay are wankers”, più o meno “I Coldplay sono delle mezze seghe”. Era il 2006 e da allora tutti gli chiedono perché detesta la band di Chris Martin. Spoiler: non la odia affatto e ha anzi un consiglio da darvi.

«Nel 2006 coi Porcupine Tree suonavamo da qualche parte negli Stati Uniti – non ricordo precisamente dove – quando un tizio del pubblico m’ha passato un foglio con su scritto “I Coldplay sono delle mezze seghe”», scrive Wilson su Instagram. «A me i Coldplay piacevano più o meno (e ancora mi piacciono) e quindi ero un po’ stupito dalla cosa e ho mostrato il foglio per chiedere all’autore perché aveva scritto una cosa così inopportuna e inappropriata».

Sfortunatamente per Wilson, qualcuno ha scattato una foto nell’esatto momento in cui reggeva il foglio. «L’immagine è finita su Internet, è diventata vitale e la gente ha cominciato ad attribuirmi la frase che c’era scritta (ma provate a un attimo a pensarci: se anche l’avessi pensato, l’avrei scritto e mostrato a tutti quanti?)». Risultato: «Ancora oggi nelle interviste mi chiedono del mio leggendario odio per i Coldplay».

Morale della storia: «Nel caso dubitiate del valore dei Coldplay, andate a sentirvi l’assolutamente sublime Coloratura, un pezzo di dieci minuti dall’album del 2021 Music of the Spheres e poi ringraziatemi…».

Steven Wilson ha annunciato l’Overview Tour 2025. Toccherà l’Italia per due concerti, il 7 giugno agli Arcimboldi Milano e l’8 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il tour prende nome dall’album che Wilson pubblicherà nei prossimo mesi.

«L’Overview Tour» ha detto Wilson «sarà un’esperienza audiovisiva basata su una prossima nuova uscita con lo stesso nome: un album a tema spaziale che contiene solo due pezzi molto lunghi. Suonerò anche la musica di The Harmony Codex per la prima volta e le canzoni di tutti i miei dischi precedenti. Sono incredibilmente felice di esibirmi di nuovo con la mia band solista, abbiamo molto tempo perduto da recuperare. Non vedo l’ora di vedervi in ​​quella che sarà una serata epica».