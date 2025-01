Coldplay, ecco il trailer di ‘A Film for the Future’

Il 22 gennaio i Coldplay pubblicheranno su YouTube un film pensato come complemento visivo alle canzoni dell’album Moon Music. Si intitola A Film for the Future ed è anticipato da un trailer coloratissimo che potete vedere qui sotto.

Il film è stato realizzato assemblando il lavoro di 150 artisti visivi da 45 diversi Paesi del mondo a cui è stato chiesto di realizzare delle opere ispirate a brevi passaggio audio di Moon Music che sono stati loro forniti. Il film sarà anche in uno speciale formato a 360° in sale attrezzate a Londra, Manchester e Seul.

«Ringraziamo gli artisti straordinari che hanno prestato il loro genio al film. Hanno creato qualcosa di molto bello e ne siamo estremamente orgogliosi», dicono i Coldplay in un comunicato. Il produttore esecutivo è Ben Mor, il regista che in passato ha diretto il video di Hymn for the Weekend del gruppo con Beyoncé e che descrive il film come un patchwork caleidoscopico e un affresco multimediale.

Una parte di A Film for the Future è stata anticipata la scorsa estate dal lyric video di Feelslikeimfallinginlove. Nell’artwork di Everyday Life del 2019 oltre a un cartellone pubblictario con la scritta Music of the Spheres (il titolo dell’album del 2021), c’era un’auto la cui targa era FFTF2024, sigla stava proprio per “Film for the Future”.

Occhio anche a questo indirizzo che il 22 gennaio ospiterà una «remix experience» alimentata dall’intelligenza artificiale che permetterà ai fan di interagire col film.

Coldplay - A Film For The Future (Official trailer)

