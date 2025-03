Stromae e Coldplay insieme per la versione estesa di ‘Ma Meilleure Ennemie’

Stromae e i Coldplay assieme nella versione estesa di Ma Meilleure Ennemie, il brano dell’artista francese per la serie d’animazione Arcane.

Il brano di Stromae, scritto e registrato con Pomme per la serie di Netflix legata al mondo di League of Legends, ha presto superato le centinaia di milioni di stream sulle piattaforme online. Ma Meilleure Ennemie è stato il ritorno sulle scene di Stromae dopo la pausa annunciata nel 2023 per problemi di salute mentale. Della canzone è stato anche pubblicato un videoclip con protagonisti i personaggi della serie.

Stromae, Pomme - “Ma Meilleure Ennemie” (from Arcane Season 2) [Official Music Video]

Ora, a pochi mesi dall’uscita dell’originale, Arcane ha annunciato una versione estesa del brano con la partecipazione dei Coldplay. Il brano uscirà il prossimo 4 aprile e celebrerà la conclusione della seconda e ultima stagione della serie.