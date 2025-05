“Se sei fascista, compra una Tesla”: Neil Young ha pubblicato ‘Let’s Roll Again’

“Forza Ford, forza GM, forza Chrysler, diamoci di nuovo dentro, costruite qualcosa di utile alla gente, costruite un modo di vivere sicuro, costruite qualcosa che non uccida i bambini”.

Neil Young è da sempre appassionato di auto, tanto da avere costruito una ventina di anni fa un suo modello di veicolo ibrido chiamato LincVolt a partire da una Lincoln Continental del 1959, vedi Johnny Magic nell’album Fork in the Road. Non stupisce che nel suo ultimo singolo abbia scelto di cantare della industria automobilistica americana.

Il pezzo si intitola Let’s Roll Again, da non confondersi con Let’s Roll, la canzone del 2002 che Young ha dedicato ai passeggeri del volo United Airlines 93 che l’11 settembre che combatterono contro i terroristi. Let’s Roll Again è un invito ai costruttori a fare auto elettriche e sicure su una melodia che ricorda quella di This Land Is Your Land.

Quando si parla di auto elettriche viene in mente la Tesla di Elon Musk e Young ne canta: “Se sei fascista, compra una Tesla, finché è elettrica va bene tutto”.

Let’s Roll Again è il secondo estratto dopo Big Change dall’album Talkin’ to the Trees che Neil Young pubblicherà il 13 giugno. È accompagnato dai Chrome Hearts, ovvero Micah Nelson (chitarra), Spooner Oldham (organo), Corey McCormick (basso), Anthony Logerfo (batteria). Young aveva presentato la canzone una settimana fa al concerto di beneficenza Light Up The Blues.