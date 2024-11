Pete Townshend: «Ogni mattina mi sveglio con pensieri suicidi»

«Quando mi sveglio, ho pensieri suicidi, per davvero», ha rivelato Pete Townshend in una nuova intervista con il Sunday Times, spiegando come spesso si ritrovi a svegliarsi tra le 2 e le 5 del mattino.

Per combattere questa depressione, il musicista e fondatore degli Who ha sviluppato così una sua routine mattutina: «Mi faccio un paio di tazze di tè, due biscotti digestivi – per un equivalente di 17 zollette di zucchero – e mi sento felice». Continua: «Se scrivo nei miei diari prima del tè, tendo a riportare una visione cupa della mia vita, nonostante io abbia tutto ciò che voglio e desidero, e nonostante abbia avuto una vita straordinaria».

Townnshend ha poi affermato che, nonostante stia lottando contro una paralizzante «depressione chimica», preferisce scrivere su un diario piuttosto che pagare un terapeuta. «Dopo tre anni di terapia ho realizzato che la donna che mi stava seguendo mi aveva detto solo tre parole. Mi stavo ascoltando da solo. Così adesso tengo dei diari».

Sul tema anche un’altra dichiarazione: «Penso che, principalmente a causa dei social media, siamo un po’ superficiali nel modo in cui condividiamo con leggerezza non solo le nostre ansie ma anche, forse, le nostre soluzioni», concludendo: «Ciò che funziona per me non necessariamente funzionerà per te».