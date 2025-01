Gli Who tornano in Italia per due concerti. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibirà in estate a Padova e Milano.

Le date sono domenica 20 luglio 2025 allo Stadio Euganeo di Padova e martedì 22 luglio 2025 all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. La prevendita generale inizierà mercoledì 5 febbraio.

L’ultima esibizione della band in Italia risale a Firenze Rocks 2023, con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Questa volta gli Who si presenteranno in chiave rock. Secondo un comunicato stampa i due saranno accompagnati «da una formazione che include alcuni dei migliori musicisti del panorama rock internazionale».