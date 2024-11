È morto Shel Talmy, produttore di ‘My Generation’ degli Who e ‘You Really Got Me’ dei Kinks

Shel Talmy, il produttore dietro a My Generation degli Who e You Really Got Me the Kinks è morto venerdì a causa di alcune complicazioni dovute a un infarto. Aveva 87 anni.

Nato a Chicago nel 1937, Talmy ha iniziato a lavorare nell’industria musicale alla fine degli anni ‘50 trasferendosi a Londra nel 1962 per lavorare alla Decca Records. Nella sua carriera ha collaborato i Kinks nel 1964, producendo You Really Got Me nello stesso anno. Talmy è stato una figura fondamentale per gli Who, scritturandoli per la sua casa di produzione. Ha prodotto I Can’t Explain, il primo singolo del gruppo sotto il nome Who, e la loro canzone simbolo My Generation.

Talmy ha collaborato anche con David Bowie all’inizio della sua carriera. Tra gli altri artisti per cui Talmy ha prodotto figurano Manfred Mann, Easybeats e gli Small Faces. Talmy lavorava regolarmente con il produttore e ingegnere Glyn Jons e assunse Jimmy Page come chitarrista in studio prima che questi intraprendesse la sua carriera con gli Yardbirds e i Led Zeppelin.

Prima di morire, Talmy ha lasciato una nota da leggere ascoltando in sottofondo You Really Got Me, My Generation, Friday On My Mind o una qualsiasi delle sue produzioni:

«Se state leggendo questa nota, è la mia ultima, ora non risiedo più su questo piano di esistenza e sono “andato avanti”, ovunque esso sia. Mi piace pensare che ci sia qualcosa al di là di dove ero e di dove sono ora, sperando che le milioni di supposizioni su ciò che verrà dopo siano accurate. Mi piace pensare di potermi godere questa mia nuova “residenza” e che le innumerevoli voci secondo cui ci sia un grande “studio nel cielo” siano vere e che stiamo facendo musica celestiale! Spero anche di essere attualmente impegnato a rinnovare i rapporti con una tonnellata di amici e conoscenti, molti dei quali risalgono a decenni fa. Ho avuto una buona vita e sono felice che sia durata così a lungo. Sono anche felice di sapere che ho un’eredità che durerà ancora di più. Non vedo l’ora di incontrare in futuro qualcuno di voi che sta leggendo queste righe ora, ma LOL, non abbiate fretta di arrivare qui, non vado da nessuna parte!»

Da Rolling Stone US.