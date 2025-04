Gli Who avrebbero licenziato il batterista Zak Starkey

Essere il batterista degli Who non è facile. Ne sa qualcosa Kenney Jones, chiamato a sostituire alla fine degli anni ’70 l’insostituibile Keith Moon. Dopo il periodo in cui a sedere allo strumento è stato Simon Phillips, il ruolo è stato coperto in modo egregio da Zak Starkey, gran batterista, nonché figlio di un certo Ringo Starr.

Suona con gli Who dal 1996, ma a quanto pare ultimamente le cose non vanno granché bene. Durante i due concerti di beneficenza che la band ha tenuto a marzo alla Royal Albert Hall di Londra per raccogliere fondi a favore del Teenage Cancer Trust, il cantante Roger Daltrey si è lamentato del mix sul palco e forse anche del fatto dell’overplaying di Starkey, ovvero del fatto che esageri nel suonare. «Per cantare questo pezzo ho bisogno di sentire la tonalità, ma non ci riesco. Sento solo la batteria che fa bum, bum, bum. Non riesco a cantare in quella tonalità. Mi dispiace ragazzi», ha detto nello show del 30 marzo.

Ora giunge la notizia, tramite il Mirror che cita come fonte un rappresentante degli Who, che la band ha licenziato Starkey, una decisione definita «collettiva» e arrivata dopo gli show londinesi. Gli Who «non hanno altro che ammirazione per lui e gli augurano il meglio per il futuro». Secondo un’altra fonte consultata dal Mirror la rottura sarebbe stata stata «a dir poco acrimoniosa». Starkey non l’avrebbe rpesa bene.

Tre giorni fa il batterista ha scritto in tono semiserio delle tensioni su Instagram in un post che accompagna una sua foto con Daltrey (per chiarezza espositiva abbiamo eliminato giochi di parole e facezie come chiamare il cantante Toger Daktrey o il gruppo Whose Horses Nose): «Ho sentito oggi da fonti interne agli Who che il cantante Roger Daltrey e il principale autore del gruppo sono insoddisfatti della performance del batterista Zak alla Albert Hall di qualche settimana fa e lo accusano formalmente di overplaying (ovvero di suonare troppo, di esagerare, ndr). E quindi stanno per liquidare sul batterista (usa l’espressione “Zak the drummer” al posto di “sack the drummer”, ndr)».

Nel post Zarkey dice che sarà sostituito da una riserva presa dagli Burwash Carwash Skiffle ’n’ Tackle Glee Club Harmony Without Empathy Allstars. Starkey ha avuto di recente problemi di salute a causa di un coagulo di sangue in una gamba.