Oliva Rodrigo, annunciato un concerto a Milano

Dopo la data sold out dello scorso giugno a Bologna, Olivia Rodrigo annuncia il suo ritorno in Italia. La cantante arriverà per un’unica data italiana il prossimo 15 luglio 2025 all’Ippodromo Snai La Mura. Rodrigo si aggiunge al cartellone degli I Days 2025 facendo compagna ai già annunciati Dua Lipa e Justin Timberlake.

Olivia Rodrigo: GUTS World Tour | Official Trailer | Netflix

I biglietti saranno disponibili in prevendita dall’app I-Days a partire da mercoledì 13 alle ore 10, su My Live Nation e Comcerto Family da giovedì 14 alle 10. La vendita generale su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket da venerdì 15 alle 10.