Oasis: la reunion arriva anche negli States?

Gli Oasis porteranno la loro reunion anche oltreoceano? Pare di sì. Almeno è questo quello che si intende guardando un nuovo cartellone pubblicitario apparso negli States e che potete vedere qua sotto:

Brandizzato Amazon Music, il billboard recita: «Se dobbiamo mettere un cartellone pubblicitario per convincere questi ragazzi a venire negli Stati Uniti, eccolo qui».

Sebbene non siano ancora state confermate date negli Stati Uniti, da giorni si vocifera che il tour dei fratelli Gallagher abbia intenzione di espandersi e di uscire dal Regno Unito. Questo cartellone sembra essere la prova definitiva. Non resta che l’annuncio ufficiale, anche se alcuni screenshot che girano su X e che sembrano arrivare da una sorta di comunicato dicono che «sono in corso i lavori per portare ‘OASIS LIVE 25’ in altri continenti l’anno prossimo». Se due indizi fanno una prova, a questo punto manca solo l’ufficialità.