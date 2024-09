Oasis, ecco in quale altre città del mondo suoneranno nel 2025

“Se dobbiamo fare un cartellone pubblicitario per convincere questi due a venire negli Stati Uniti, be’, eccolo qua”. Così, a inizio settembre, si leggeva su un billboard brandizzato Amazon Music comparso a Times Square, a New York, dopo l’annuncio delle date europee del reunion tour degli Oasis per il 2025.

Gli Oasis hanno detto fin da subito che, in caso di successo della reunion, sarebbero andati altrove. Ora il NME ha pubblicato in esclusiva, in attesa di un annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, le città non solo americane che saranno toccate dal tour nel 2025:

Toronto (Canada)

Chicago (Stati Uniti)

East Rutherford, New Jersey (Stati Uniti)

Boston (Stati Uniti)

Los Angeles (Stati Uniti)

Città del Messico (Messico)

Seoul (Corea del Sud)

Tokyo (Giappone)

Melbourne (Australia)

Sydney (Australia)

San Paulo (Brasile)

Santiago (Cile)

Buenos Aires (Argentina)

Per le venue, date precise e prezzi dei biglietti si dovranno ancora aspettare notizie ufficiali.

Resta naturalmente aperta la possibilità che gli Oasis tornino a suonare in Europa nel 2026, se la reunion dovesse andare avanti. L’unica cosa che hanno detto a tale proposito è infatti che le date annunciate e subito sold out in Irlanda e nel Regno Unito saranno le uniche in Europa nel 2025.