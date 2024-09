Oasis, altri due concerti a Wembley, cambia il metodo di vendita dei biglietti

Nel pieno delle polemiche riguardanti la vendita dei biglietti per il tour di reunion che terranno nel 2025, dall’impossibilità di averne uno ai cosiddetti prezzi dinamici, gli Oasis hanno annunciato due nuove date a Wembley «a causa della domanda fenomenale».

Si esibiranno a Londra anche il 27 e 28 settembre 2025, portando così a sette le date nello stadio. Questa volta però i biglietti saranno venduti usando un processo diverso: saranno venduti a scaglioni, con un’estrazione e solo a chi sarà invitato a parteciparvi.

Le inscrizioni alla nuova “riffa” saranno in un primo tempo riservate «ai tanti fan del Regno Unito che non sono riusciti ad assicurarsi un biglietto nella prima fase di vendita su Ticketmaster».

Come verranno invitati? «Seguiranno altri dettagli».

UK 🇬🇧

Two extra Wembley Stadium shows have been added due to phenomenal demand.

Tickets will be sold by a staggered, invitation-only ballot process. Applications to join the ballot will be opened first to the many UK fans who were unsuccessful in the initial on sale with… pic.twitter.com/Dpfhk49va3

— Oasis (@oasis) September 4, 2024