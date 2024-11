Noel e Liam Gallagher potrebbero essere pagati solo al termine del tour degli Oasis per evitare litigi

Pagare Liam e Noel Gallagher solo una volta concluse tutte le 33 date del reunion tour degli Oasis, in partenza il 4 luglio 2025. Questa la strategia che avrebbero adottato gli organizzatori del tour e gli stessi manager dei fratelli per scongiurare il rischio che gli show possano saltare a seguito di un litigio dei due (si parla di compensi a testa fino ai 3 milioni di sterline per concerto).

L’indiscrezione è stata riportata dall’inglese Sun, che cita una fonte anonima vicina al management dei Gallagher. «Dovranno esibirsi seriamente per essere pagati. Semplicemente, si spera che sia un modo molto efficace affinché i due possano tollerarsi l’un altro per tutta la durata del tour».

Un commento è giunto anche da Gaby Cartwright, capo del settore partnership dell’associazione per la musica dal vivo Live Music Industry Venues and Entertainment, che ha dichiarato come ci sia «troppo denaro in ballo», e come di conseguenza sia «nell’interesse di tutti che la tournée si svolga senza intoppi, altrimenti centinaia di persone finiranno in un limbo». Il tabloid ha poi citato una terza fonte anonima, secondo la quale le condizioni eventualmente imposte ai Gallagher sarebbero «clausole piuttosto frequenti», ma, ha sottolineato, necessarie.

Le voci arrivano dopo che solo la settimana scorsa il Daily Mirror aveva riportato che i due fratelli sarebbero sempre stati tenuti lontani durante il tour, a esclusione dei momenti strettamente musicali.