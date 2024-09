Miley Cyrus citata in giudizio per la somiglianza tra ‘Flowers’ e ‘When I Was Your Man’ di Bruno Mars

Miley Cyrus e i co-autori di Flowers sono stati citati in giudizio per aver copiato parti della canzone di Bruno Mars When I Was Your Man. In una nuova causa depositata lunedì presso il tribunale federale di Los Angeles, la Tempo Music Investments afferma che Flowers sfrutterebbe senza autorizzazione diversi elementi della canzone di Mars inclusa nell’album del 2012 Unorthodox Jukebox e poi uscita come singolo nel 2013. La causa chiama in causa anche Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart e altre aziende che hanno distribuito Flowers.

Tempo Music ha dichiarato di possedere una parte dei diritti d’autore negli Stati Uniti di When I Was Your Man dopo averli acquisiti da Philip Lawrence, che ha co-scritto la canzone insieme a Mars, Ari Levine e Andrew Wyatt. Mars non è quindi nominato come querelante nella causa.

«Qualsiasi fan di When I Was Your Man di Bruno Mars sa che Flowers di Miley Cyrus non ha raggiunto tutto quel successo da sola. Flowers duplica molti elementi melodici, armonici e del testo di When I Was Your Man, inclusi il profilo e la sequenza delle note nella strofa, la linea di basso di collegamento, alcune battute del ritornello, certi elementi musicali, elementi del testo e progressioni di accordi specifiche», così si legge nella causa consultata da Rolling Stone US.

«È innegabile, sulla base della combinazione e del numero di somiglianze tra le due registrazioni, che Flowers non esisterebbe senza When I Was Your Man», prosegue la denuncia, che chiama in causa anche i co-autori di Cyrus, Gregory Hein e Michael Pollack. «Con Flowers, Cyrus, Hein e Pollack hanno creato un’opera derivata da When I Was Your Man senza autorizzazione».

I rappresentanti di Cyrus non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte di Rolling Stone. L’importo di eventuali danni verrà determinato durante il processo, se mai si terrà. Tempo Music ha chiesto inoltre un’ordinanza del tribunale che vieti a Cyrus e agli altri accusati di riprodurre, distribuire o eseguire pubblicamente Flowers.

Le due canzoni a confronto:

Miley Cyrus - Flowers (Official Video)

Watch this video on YouTube

Bruno Mars - When I Was Your Man (Official Music Video)

Watch this video on YouTube

Da Rolling Stone US.