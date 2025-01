I messaggi e le donazioni delle celebrities durante gli incendi di Los Angeles

È quasi una settimana, da martedì scorso, che la zona di Los Angeles, in California, è affetta da incendi difficilmente domabili. Tra le cause, ancora sotto indagine (in mezzo a una massiccia campagna di disinformazione), degli eventi ci sono i venti Santa Ana, secchi, che soffiano dall’entroterra e fomentano i focolai di propagazione degli incendi.

Tali venti si erano abbassati negli ultimi giorni, ma ora, come condiviso dal National Weather Service (il servizio meteorologico nazionale), stanno ricominciando ad alzarsi, e vivono una fase intensa che dovrebbe attenuarsi solo questo giovedì. Nel frattempo continuano gli interventi dei vigili del fuoco e il conto dei morti è salito ad almeno 24 persone, con ulteriori 16 dispersi. A oggi i due focolai principali, l’Eaton e il Palisades, hanno bruciato un’area di 150 chilometri quadrati.

Tra le conseguenze immediate c’è stata anche il ritardo delle scadenze prefissate per la stagione dei premi dell’industria dell’intrattenimento, primi fra tutti gli Oscar, che annunceranno le loro nomination il 19 gennaio e non il 17 come da calendario originale. Insieme agli Academy Awards, anche altri programmi hanno subito variazioni: mercoledì scorso Jimmy Kimmel Live ha cancellato la registrazione prevista per la sera, e After Midnight della CBS è stato sospeso per il resto della settimana. La cerimonia di premiazione dei Critics Choice Awards, prevista per ieri, è stata rinviata al 26 gennaio.

Intanto, è stato annunciato un concerto-evento di beneficenza all’Intuit Dome di Los Angeles: si terrà il 30 gennaio, line-up e partecipanti sono ancora da rivelare, e i proventi raccolti verranno devoluti a un ente creato appositamente per la ricostruzione delle infrastrutture cittadine di Los Angeles e per fornire aiuto alle famiglie senza più una casa. Inoltre, i fondi verranno utilizzati per migliorare le difese cittadine contro possibili futuri incendi.

La comunicazione attorno alla vicenda è amplificata dai post social e dai messaggi di numerosi VIP del mondo della musica e dello spettacolo, toccati in prima persona dalle conseguenze degli incendi (e non). Sharon Stone, per esempio, ha aperto la propria casa e offerto un tetto e un posto dove dormire ad amici e intere famiglie. Jean Smart, vincitrice di un Golden Globe per la sua interpretazione in Hacks, ha scritto su Instagram:

«Con tutto il rispetto, spero che durante questa stagione di celebrazioni hollywoodiane i network che dovrebbero trasmettere gli award prendendo in considerazione l’idea di non farlo, e di donare una somma pari agli introiti che avrebbero generato alle vittime degli incendi e ai pompieri».

I Fuerza Regida, una band locale californiana, hanno affittato un intero hotel, mettendolo a disposizione delle famiglie in difficoltà.

Invece Paris Hilton, la cui casa è stata coinvolta negli incendi e distrutta, ha promesso una doppia donazione di 100.000 dollari (per un totale di 200.000) distribuita tra aiuti al Community Organized Relief Effort e ulteriori opere di beneficenza.

Non sono i soli: Halle Berry ha dichiarato in un video Instagram di aver donato il suo «intero guardaroba» a un charity shop di Los Angeles, mentre Jamie Lee Curtis ha promesso la creazione di un fondo del valore di un milione di dollari per aiutare nella ricostruzione delle aree devastate.

Anche Eva Longoria ha scelto la strada della donazione: le cifre da lei condivise parlano di 50.000 dollari per aiutare «chi interviene in prima linea, i lavoratori essenziali, gli agricoltori, i lavoratori a giornata e le famiglie» toccate dagli incendi.

La donazione maggiore è arrivata, per ora, da Beyoncé, che ha stanziato 2,5 milioni di dollari in aiuti attraverso la sua BeyGOOD Foundation.

Ulteriori star hanno condiviso messaggi di supporto e vicinanza con Los Angeles e i suoi abitanti. Miley Cyrus (che perse la sua casa in un incendio nel 2018), Adrien Brody, Jennifer Garner, che ha rivelato di aver perso una persona a lei vicina durante gli incendi.

Anche altre celebrities hanno perso la loro abitazione a seguito dei fuochi: John Goodman, Anthony Hopkins, Billy Crystal ed Eugene Levy, Paris Hilton, Anna Faris, Adam Brody, Leighton Meester, Cameron Mathison, Heidi Montag e Spencer Pratt.