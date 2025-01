Oscar, l’annuncio delle candidature è stato rinviato a causa degli incendi di Los Angeles

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha allungato i tempi di voto per le nomination agli Oscar e posticipato la data per l’annuncio delle candidature da venerdì 17 gennaio a domenica 19 gennaio a causa dei devastanti incendi di Los Angeles.

In un’e-mail indirizzata ai soci mercoledì pomeriggio, il CEO di AMPAS Bill Kramer ha informato i soci che la votazione per le nomination agli Oscar è stata prorogata di due giorni, per chiudersi ora il 14 gennaio, riporta The Wrap. A causa di questa modifica, anche l’annuncio delle candidature viene rimandato di due giorni: sarà programmato per la prima volta nella storia alla domenica.

“Vogliamo esprimere la nostra più sentita vicinanza a coloro che sono stati colpiti dai terribili incendi nella California meridionale”, si legge nell’e-mail ottenuta da The Wrap. “Molti dei nostri membri e colleghi del settore vivono e lavorano nell’area di Los Angeles, vi pensiamo”.

Insieme alle modifiche al programma delle votazioni e al rinvio dell’annuncio delle nomination, l’Academy ha anche posticipato la proiezione dei titoli in shortlist per il miglior film internazionali (tra cui il nostro Vermiglio), prevista per ieri; verrà riprogrammato a data da destinarsi entro la fine della settimana. Gli eventi pre-nomina programmati per sabato sono stati annullati, sempre tramite e-mail.

Gli incendi hanno costretto a rinviare o annullare diversi programmi televisivi ed eventi del settore dell’intrattenimento. Mercoledì Jimmy Kimmel Live ha cancellato la registrazione prevista per la sera, e After Midnight della CBS è stato sospeso per il resto della settimana. La cerimonia di premiazione dei Critics Choice Awards, prevista per domenica 12 gennaio è stata rinviata al 26.

Da Rolling Stone US