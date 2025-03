Macaulay Culkin: «Era impossibile che Kieran non vincesse l’Oscar»

Macaulay Culkin ha pianto durante la cerimonia degli Oscar, quando il premio per Miglior attore non protagonista è stato assegnato al fratello Kieran. Parlando con Variety, la star di Mamma ho perso l’aereo ha rivelato che quella di Kieran è stata l’unica categoria che lui e la moglie, l’attrice, Brenda Strong, hanno seguito.

«Ho pianto. E mi sono detto, “ti vedrò più tardi”». Culkin ha continuato, specificando che «era impossibile che non vincesse». Perché «era seduto nella prima fila, lato corridoio, vicino alle scale», facendo riferimento alla sistemazione dei posti in sala, la quale può dare indicazioni circa i vincitori di un premio, che di fatto vengono lasciati liberi di muoversi così da non dover scavalcare altre persone per recarsi sul palco.

Anche Jeremy Strong, avversario di Kieran Culkin nella categoria Miglior attore non protagonista, aveva pochi dubbi sulla vittoria del collega: «Ma certo [che avrebbe vinto, nda], siamo seri. Lo sappiamo tutti».